Maltempo Campania: disastrose alluvioni lampo a San Felice a Cancello e Baiano | VIDEO

Forti temporali hanno colpito oggi la Campania, scatenando una devastante alluvione lampo a San Felice a Cancello (Caserta) e criticità anche a Baiano (Avellino). In entrambe le località, le strade si sono trasformate in fiumi in piena, trascinando via tutto ciò che incontravano sul loro cammino, auto incluse. Le immagini a corredo dell’articolo sono davvero spaventose.

Dal tardo pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono impegnati nel Mandamento baianese e sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati, creando disagi alla circolazione. Il casello è stato temporaneamente chiuso in entrata e uscita per consentire la rimozione di detriti.

Nel comune di Mugnano del Cardinale, un torrente è esondato, invadendo la statale 7 bis e provocando ulteriori problemi alla viabilità nei comuni di Sirignano e Baiano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Avellino, la Protezione Civile e l’Anas per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di ripristino delle arterie stradali sono attualmente in corso.

Le province di Benevento e Avellino sono quelle che hanno registrato gli accumuli di pioggia più alti oggi. Tra i dati pluviometrici più rilevanti nella regione segnaliamo: 53mm a Pannarano, 50mm a Pontelandolfo, 46mm a Summonte, 41mm a Sant’Angelo a Fasanella, 33mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 29mm a Benevento, Capua, 27mm a Pignataro Maggiore.

