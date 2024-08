Maltempo Campania, pioggia e vento: alberi spezzati e danni a Torre del Greco

MeteoWeb

Dalle prime ore della giornata, il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Napoli, scaricando 34mm di pioggia a Volla, 28mm a Ercolano, 27mm a Quarto, 26mm a Cicciano, 24mm a Napoli, 22mm a Torre del Greco. Le piogge hanno causato danni alle strade. È il caso dell’incrocio tra via Benedetto Croce e via De Nicola, nella parte alta di Torre del Greco, punto molto trafficato in quanto tra gli snodi principali tra quelli che conducono fino al casello autostradale della città vesuviana: qui l’asfalto si è letteralmente sollevato, risultando pericoloso per gli automobilisti in transito. Segnalazioni sono giunte agli uffici preposti alla manutenzione stradale, che in queste ore stanno lavorando per risolvere il problema.

Il forte vento ha spezzato alcuni alberi e danneggiato gli stabilimenti balneari sulla litoranea.

Le annunciate avverse condizioni meteo, in particolare per la possibile presenza di forte vento, già ieri sera avevano indotto il sindaco Luigi Mennella a firmare un’ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura del cimitero, dei parchi e dei giardini pubblici fino alle 9 di lunedì 19 agosto.

