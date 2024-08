MeteoWeb

Environment Canada ha emesso un’allerta per temporali severi in gran parte del Sud dell’Alberta. Temporali provenienti da Idaho e Montana si sono rapidamente spostati verso Nord, raggiungendo la provincia canadese. La tempesta ha portato intensi fulmini e condizioni meteorologiche avverse, in particolare nell’area di Calgary.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.