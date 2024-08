Maltempo Caserta, proseguono le ricerche dei dispersi a San Felice a Cancello | VIDEO

MeteoWeb

A terra con escavatori, nucleo cinofilo, soccorritori fluviali alluvionali ed esperti in topografia, dall’alto con droni dotati di termocamera ed elicottero: prosegue il lavoro dei vigili del fuoco a San Felice a Cancello per le ricerche di madre e figlio dispersi da ieri. Le operazioni si stanno concentrando tra l’area in cui è stato ritrovato il mezzo dei due e il percorso che confluisce in una vasca di contenimento delle acque.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.