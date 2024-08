Maltempo Emilia Romagna, violento nubifragio a Rimini: allagamenti diffusi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I temporali continuano ad accanirsi sull’Emilia Romagna. Dopo i nubifragi, le grandinate e le forti raffiche di vento in diverse zone della regione nelle scorse ore, ora l’area più colpita è quella del Riminese. In particolare, un violento temporale ha scatenato un forte nubifragio sulla città di Rimini, dove sono già caduti 74mm di pioggia. Tale quantità di pioggia in un breve periodo di tempo sta provocando allagamenti diffusi. A causa del violento temporale, anche la spiaggia a tratti risulta allagata.

Prestare la massima attenzione: il temporale continua in modo molto violento.

L'intenso temporale che ha colpito Rimini

Violento temporale si abbatte su Rimini

