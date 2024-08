Maltempo, forte pioggia e vento tra Piemonte ed Emilia-Romagna: vigili del fuoco in campo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ondata di maltempo ieri al Nord, con danni e disagi tra Piemonte ed Emilia–Romagna. Per il forte vento in provincia di Modena i vigili del fuoco hanno effettuato almeno 50 interventi e 80 a Ferrara: i pompieri sono stati impegnati fino a sera per alberi pericolanti e coperture divelte. Nel ferrarese maggiori criticità a Bondeno e Cento, nel Modenese (foto in alto) a Mirandola,

Finale Emilia, S. Felice sul Panaro.

Per quanto riguarda il Piemonte, ben 100 gli interventi svolti da ieri dai vigili del fuoco a causa della forte pioggia e del vento che hanno colpito Torino. Nella clip di seguito le squadre in azione ieri sera tra Lingotto, Moncalieri e Nichelino per il prosciugamento di aree allagate.

#Maltempo, 100 gli interventi svolti da ieri dai #vigilidelfuoco a causa della forte pioggia e del vento che hanno colpito #Torino. Nella clip squadre in azione ieri sera tra Lingotto, Moncalieri e Nichelino per il prosciugamento di aree allagate [#15agosto 8:00] pic.twitter.com/qBG31bFZTt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 15, 2024

