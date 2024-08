Maltempo Piemonte, un altro fortissimo temporale a Torino: tetti scoperchiati. Grossa frana, caos tra Sestriere e Pinerolo

MeteoWeb

Ennesimo pomeriggio temporalesco in Piemonte e su Torino, dopo i fenomeni estremi di ieri sera. Un altro violentissimo temporale ha scaricato 32mm di pioggia nel centro storico, 55mm a Moncalieri, 38mm a Pino Torinese. Piogge torrenziali in corso sulle Prealpi: 117mm a Talucco nelle ultime due ore, 62mm a Luserna San Giovanni, 61mm a Coazze. Alle 17:00 di oggi pomeriggio a Torino la temperatura è piombata addirittura a +19°C in pieno giorno, dopo una massima giornaliera di +32°C alle 14:30. A Pino Torinese la colonnina di mercurio è piombata addirittura a +16,3°C alle ore 17:00, un valore quasi invernale.

Il violento nubifragio a Torino ha provocato danni a Mirafiori, dove è stato scoperchiato il tetto dell’Istituto comprensivo statale Gaetano Salvemini. Molti alberi sono stati abbattuti. Segnalata anche grandine grossa.

Una grossa frana ha interessato la zona di Fenestrelle, dove sta diluviando. La frana ostruisce la provinciale 23 del Sestriere, tra Fenestrelle e la frazione di Mentoulles. Il traffico non è stato interrotto ma è stato necessario instaurare un senso unico alternato che sta causando lunghissime code sia in direzione del Sestriere che in quella di Pinerolo. I vigili del fuoco hanno anche soccorso alcune persone rimaste bloccate con le loro auto in via del Forte, strada che si biforca proprio dalla provinciale e arriva – appunto – fino al Forte di Fenestrelle. Una volta raggiunte, i pompieri le hanno portate in un luogo sicuro.

I temporali sono accompagnati da forte vento e fulminazioni frequenti, con tuoni violentissimi.

