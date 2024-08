Maltempo Piemonte, cielo d’apocalisse su Torino: temporale violentissimo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Serata di forte maltempo in Piemonte, tra Torino, Ivrea e Biella dove imperversa un forte temporale con fulminazioni nube-nube, nuvole impressionanti da scenari apocalittici e locali nubifragi con grandine. A Torino, nel centro storico, sono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la temperatura è crollata in modo clamoroso: dopo una massima di +34,0°C alle 14:30 ai Giardini Reali, alle ore 20:00 la colonnina di mercurio era ancora a +30,2°C ma poi con l’arrivo del temporale è crollata rapidamente fino a +20,3°C alle ore 20:30. Perdere dieci gradi centigradi in trenta minuti è qualcosa di davvero impressionante, molto raro se non eccezionale.

Impressionanti le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo, in tempo reale da Torino e dintorni.

Maltempo Piemonte, pioggia torrenziale a Torino Gran Madre di Dio

Maltempo Piemonte, forte pioggia nel centro storico di Torino

Maltempo, le spettacolari immagini del temporale con un arcobaleno doppio nel torinese

Maltempo Piemonte, il temporale dalla tangenziale sud di Torino

Maltempo Piemonte, il forte temporale di Torino: immagini pazzesche!

Maltempo Piemonte, il forte temporale visto da Rivalta di Torino

