Maltempo, forti temporali pomeridiani in Piemonte e al Centro: grandine grossa nel cuneese

E’ un pomeriggio di forte maltempo al Nord/Ovest e al Centro Italia. Forti temporali pomeridiani, infatti, stanno colpendo le Alpi in Piemonte e l’Appennino tra Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e zone interne di Lazio e Campania. Una forte grandinata ha colpito il centro abitato di Demonte, nel cuneese, dove sono in corso i temporali più violenti: sono infatti caduti 48mm di pioggia a Monterosso Grana, 25mm a Boves, 12mm a Cuneo.

A Cuneo la temperatura è crollata agli attuali +23°C dopo una massima di +31°C nel primo pomeriggio. Piogge molto intense in corso anche in valle Stura e Grana.

Temporali anche nelle zone interne del Centro, localmente intensi: sono caduti 30mm di pioggia a Colle di Sora, 28mm a Roseto Valfortore, 23mm a Roccaraso, 16mm a Collescipoli, 13mm a Castiglione del Lago e a Baselice, 11mm a Isola del Liri.

Sole pieno con +36°C di massima a Roma, ma a Colleferro un forte e isolato temporale pomeridiano ha scaricato 8mm di pioggia.

