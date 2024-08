Maltempo in Piemonte, la grandine imbianca il paesaggio al Moncenisio | FOTO

MeteoWeb

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta meteo codice giallo su tutta la regione, valida anche oggi per temporali forti con locali allagamenti, caduta alberi, possibili grandinate anche di medie dimensioni e forti raffiche di vento in prossimità dei fenomeni più intensi. Dopo i temporali che hanno colpito ieri la regione, e Torino in particolare, questa mattina si segnalano precipitazioni in montagna, soprattutto in Val di Susa e nelle Valli di Lanzo. Si registra pioggia a Bardonecchia e la grandine ha imbiancato il paesaggio al Moncenisio (foto nella gallery).

