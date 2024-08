Maltempo in Lombardia: forti temporali in Brianza a Nord di Milano, Seveso sotto osservazione | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali si sono registrati questa mattina in Brianza, appena a Nord di Milano: tra le 06:30 e le 8 sono caduti 47 mm di pioggia a Paderno Dugnano, 32 mm a Rho, 22 mm a Monza, 9 mm a Cinisello Balsamo. È quanto riporta l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, che sui suoi canali social ha spiegato: “L’onda di piena del Seveso sta passando adesso sotto Niguarda, con livelli poco sopra il metro, quindi per ora nessuna preoccupazione“.

Da Ovest, ha proseguito Granelli, sono in arrivo altri temporali, ora su Abbiategrasso, Magenta, Lonate Pozzolo, mentre alla vasca del Seveso e nelle centrali operative protezione civile e Mm servizio idrico si monitora la situazione.

