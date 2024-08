Maltempo Francia, inondazioni al Nord-Est: Vosgi sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Per questa sera, erano previsti temporali nel nord-est della Francia, ma i fenomeni stanno sorprendendo per la loro violenza. I temporali hanno portato forti piogge e generato impressionanti inondazioni nel Dipartimento dei Vosgi, ma anche nel Dipartimento Senna e Marna e nella Mosella. Questa sera, nel settore di Damas-et-Bettegney, nei Vosgi, sono caduti localmente più di 100mm. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, le strade della città sono sott’acqua e sono state colpite anche le case. Queste inondazioni arrivano la sera dopo che altri forti temporali hanno provocato danni e inondazioni nella stessa zona.

Forti inondazioni si sono abbattute anche su Merviller, nel sud della Meurthe-et-Moselle, dove un temporale ha portato più di 50mm di pioggia.

Maltempo Francia, inondazioni a Damas-et-Bettegney, nei Vosgi

Maltempo Francia, le immagini delle inondazioni a Merviller (Meurthe-et-Moselle)

