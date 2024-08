Maltempo Francia, violenti temporali sui Pirenei orientali: grandine come palle da golf a Formiguères | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo una settimana di caldo intenso, oggi è tornata la pioggia sui Pirenei orientali, nel sud della Francia. In alcune località, i temporali sono stati accompagnati da una violenta grandinata. Chicchi di grandine come palline da golf si sono abbattuti sulla città di Formiguères, mentre la pioggia intensa ha provocato torrenti d’acqua per le strade. Nel giro di pochi minuti, le temperature sono crollate da +28°C a +13°C sul versante di Angles. Un violento temporale che ha interessato anche tutto il Capcir, oltre che il Principato di Andorra.

I danni sono ingenti: parabrezza crepati, finestrini frantumati, carrozzeria danneggiata, oltre ovviamente ai raccolti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

È tornata anche la tramontana, con raffiche che potrebbero raggiungere i 100km/h in serata, soprattutto nella pianura del Rossiglione. Non sono da escludere forti precipitazioni nelle prossime ore.

Maltempo Francia, Formiguères imbiancata da una feroce grandinata

Maltempo Francia, fiumi di acqua e grandine a Formiguères

Maltempo Francia, le immagini di Formiguères ricoperta di grandine

Maltempo Francia, violenta grandinata a Angles

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.