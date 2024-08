Maltempo Spagna: tornado e grandine grossa nella provincia di Castellón | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nonostante le alte temperature, la provincia di Castellón, nella Comunità Valenciana, nella Spagna orientale, è sotto allerta per pioggia e grandine. Nella località di El Toro, si è formato anche un grande tornado che ha spaventato gli abitanti. Intorno alle 17 di oggi, il vortice si è formato in una zona agricola, ha spiegato il sindaco José Arenes, che ha offerto aiuto agli abitanti e ha spiegato che il comune sta valutando gli effetti che l’evento ha avuto sulla popolazione.

“Ci ha sorpreso tutti“, ha riconosciuto, trasmettendo ai cittadini la disponibilità del Comune a far fronte a “qualsiasi emergenza” derivante dal passaggio del tornado. “Abbiamo contattato la Guardia Civil per denunciare l’accaduto e al momento non risulta che la tromba d’aria abbia causato grossi danni“. In ogni caso, aggiunge, “siamo un piccolo paese che si mobilita subito per aiutare. Siamo qui per questo“.

Grandine grossa

Allo stesso tempo, una forte grandinata si è abbattuta sull’Alto Palancia e sull’Alto Mijares, ostacolando anche la ricezione del segnale televisivo. La grandine ha raggiunto grandi dimensioni, provocando danni ad auto, oggetti esterni e coltivazioni.

Maltempo Spagna, tornado nelle campagne di El Toro

Le immagini del tornado a El Toro, nella Comunità Valenciana

