Maltempo e frane tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, strade invase da detriti | FOTO

Forte maltempo nella notte al Nord/Est: le intense precipitazioni hanno innescato 2 frane che hanno interrotto alcune tra le principali direttrici montane di collegamento tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto. La prima frana si è verificata a Sappada, in corrispondenza del Rio Acquatona. Al momento sono impraticabili le strade regionali Fvg 355 e 465 per presenza di detriti sulla carreggiata. L’unica via di comunicazione disponibile è quella che attraversa Forni di Sopra e raggiunge la provincia di Belluno.

“Nella notte tra il 6 e il 7 agosto, tra la una e mezza e le tre e quindici circa, la stazione di Sappada del Soccorso Alpino è stata chiamata dal Comune di Sappada a supporto delle operazioni di verifica dei danni di una grande frana che ha invaso il manto stradale della statale in corrispondenza del Rio Acquatona a supporto delle operazioni dei Vigili del Fuoco volontari di Forni Avoltri e di quelli di Santo Stefano di Cadore,” spiega in una nota il Soccorso Alpino. La frana, “che ha bloccato la strada con una vasta massa di detriti, avrebbe potuto coinvolgere dei veicoli ed è per questo che i soccorritori della stazione, cinque tecnici, si sono portati sullo scenario per calarsi lungo la via ferrata – inaugurata lo scorso anno – che scende nell’orrido dell’Acquatona per fare le verifiche fin dove è stato possibile. La massa di detriti è infatti scesa dentro l’orrido e nel dinamismo della caduta ha impattato sul versante opposto della forra travolgendo parte delle stesse attrezzature della ferrata nuova. I soccorritori, illuminando la discesa con le potenti torce, sono riusciti a sfruttare in alternativa le vecchie attrezzature, soprattutto scalette, precedenti quelle della nuova ferrata che permettevano di scendere fino al Rio Acquatona e lì a verificare che non vi fossero auto. La ferrata è stata danneggiata e la passerella finale che permetteva di raggiungere un grande masso nel Rio Acquatona completamente travolta“.

