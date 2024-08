Frane tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: pesa l’incognita meteo

MeteoWeb

I mezzi sono al lavoro per la bonifica, ma pesa l’incognita meteo per questo pomeriggio e stasera. È quanto fa sapere Fvg Strade dopo le tre diverse frane che hanno interessato, la notte scorsa, al culmine di un nubifragio, la strada regionale 355, la strada regionale 465 e la ex strada provinciale 22 che mettono in collegamento il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. In tutte e tre le zone, sono scese a valle importanti colate detritiche, che hanno invaso la sede stradale.

“Il personale e i mezzi di Fvg Strade si sono messi al lavoro fin da subito per sgomberare le strade dalle frane, soprattutto la più imponente, lungo la SR 465, a Sappada – informa la concessionaria – si stima che il materiale da rimuovere sia di circa 3mila metri cubi. Successivamente, i tratti interessati dovranno essere messi in sicurezza con il contributo del parere dei geologi. Si prevede una chiusura di almeno un paio di giorni. Previsti, tuttavia, per oggi, altri temporali che potrebbero causare modifiche al cronoprogramma”.

Maltempo, rete idraulica alle corde nel Comelico

La Provincia di Belluno scatta al fianco dei Comuni del Comelico colpiti dal maltempo della notte scorsa. “La struttura della Difesa del suolo è a disposizione”, dice il consigliere provinciale delegato in materia Massimo Bortoluzzi, che oggi ha contattato i sindaci di Santo Stefano, Comelico Superiore, Danta, San Pietro e San Nicolò, per avere il quadro della situazione dopo la notte di maltempo. Sul Comelico, infatti, è caduta in poche ore un’enorme quantità di acqua. Sono saltati diversi tombotti, la rete idraulica è andata in tilt e si sono verificati alcuni smottamenti. Alcune zone questa mattina risultavano parzialmente isolate, per il materiale caduto sulle strade di collegamento; uomini e mezzi hanno cominciato a lavorare fin dal primo mattino per la rimozione.

“Disagi e criticità che i sindaci stanno affrontando, con il supporto della struttura di Veneto Strade, già al lavoro per liberare le carreggiate invase dai detriti“, spiega Bortoluzzi.

Da una prima analisi con gli amministratori, i problemi maggiori riguardano la rete idraulica, che non è riuscita a sopportare l’enorme quantità di pioggia concentrata nel giro di un paio d’ore. “Un tema su cui riflettere, anche in vista di interventi di messa in sicurezza del territorio“, aggiunge Bortoluzzi. Ai sindaci sono stati assicurati la disponibilità e il supporto della struttura provinciale, per sopralluoghi e analisi delle diverse situazioni. “Finora il maltempo non aveva colpito il nostro territorio, ma conosciamo bene la fragilità della montagna bellunese e dobbiamo agire di conseguenza. È per questo che nell’ultimo Consiglio provinciale abbiamo deliberato con due diverse manovre un ulteriore stanziamento di risorse per le somme urgenze della Difesa del Suolo. Perché la capacità di azione quando si verificano episodi di maltempo come questi è fondamentale”, afferma il consigliere.

