Maltempo, i temporali pomeridiani di oggi: nubifragi in Irpinia

Come ampiamente previsto nelle scorse ore, anche oggi abbiamo avuto forti temporali pomeridiani al Centro/Sud anche se non se ne sono verificati in Sicilia: è sfumato il settimo giorno di pioggia consecutivo nell’isola, che rimane a sei giorni di pioggia nei primi 9 di questo agosto. Niente male, soprattutto rispetto all’emergenza siccità che è decisamente attenuata dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Ha piovuto eccome, invece, nelle zone interne della Campania e soprattutto in Irpinia dove sono caduti 30mm di pioggia ad Atripalda, 13mm a Cesinali, 9mm a Montefalcione, 2mm ad Avellino.

Piogge anche nel basso Lazio, in provincia di Frosinonoe, con 9mm a Isola del Liri e 6mm ad Alatri, mentre sul Pollino sono caduti 3mm di pioggia a Castelluccio Inferiore.

