Maltempo in Puglia, temporale sul Tavoliere: spettacolari FOTO da Monte Sant’Angelo

Nel contesto di spiccata instabilità che sta colpendo in questi giorni il Sud Italia, e in modo particolare Calabria, Sicilia e Sardegna nella giornata odierna, anche in Puglia si sono sviluppati forti temporali nelle ore centrali della giornata. Intensi fenomeni temporaleschi stanno colpendo un po’ tutte le province della Puglia: violenti nubifragi nel Salento con ben 43mm di pioggia a Minervino di Lecce e 15mm a Maruggio, ma abbiamo rovesci molto intensi anche sulle Murge, specie al confine con la Basilicata.

I temporali hanno colpito anche il Tavoliere delle Puglie, come possiamo vedere dalle immagini satellitari:

Il maltempo è molto diffuso, anche se in provincia di Foggia non si segnalano accumuli pluviometrici molto rilevanti. Il temporale, però, ha provocato forti raffiche di vento, locali acquazzoni, tempeste di fulmini e soprattutto ha oscurato a lungo il sole, mitigando l’aria e facendo diminuire la temperatura su gran parte del territorio.

Spettacolari le immagini del temporale visto da Monte Sant’Angelo, nella fotogallery scorrevole in alto.

