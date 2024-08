Maltempo India, inondazioni a Tripura: 10 vittime e oltre 34.000 sfollati | FOTO

MeteoWeb

La situazione delle inondazioni a Tripura, stato nel nord-est dell’India, è peggiorata oggi dopo che il bilancio delle vittime è salito a 10 nello stato, altre due persone sono rimasti ferite e oltre 34.000 persone hanno dovuto trovare rifugio in circa 346 campi di soccorso sparsi in tutto lo stato. Ciò è avvenuto mentre lo stato ha assistito a incessanti piogge per tutta la giornata, che hanno portato i livelli delle acque di diversi fiumi oltre i limiti di pericolo e di pericolo estremo.

L’amministrazione ha fornito soccorso alle persone colpite, mentre gli esperti hanno affermato che un tale periodo di forti piogge nelle ultime 72 ore con risultati così devastanti non si era mai visto nello stato fino ad ora.

Parlando con “Indian Express”, un funzionario dello State Emergency Operations Center (SEOC) ha informato che, mentre si stanno ancora raccogliendo segnalazioni da terra, 1.056 case sono state danneggiate in tutto lo stato, tra cui 82 completamente danneggiate, 311 gravemente danneggiate e 663 parzialmente danneggiate. Le cause dei decessi sono state attribuite ad annegamenti e frane, derivanti dalle piogge eccessive e dalle conseguenti inondazioni.

I servizi di energia elettrica sono stati interrotti in molte aree in cui sono state segnalate inondazioni per evitare incidenti, ha affermato un funzionario del Dipartimento di energia elettrica dello stato.

Ampie fasce di terra sono state inondate a causa delle piogge eccessive e delle inondazioni in città. Secondo quanto riportato dall’autorità statale per la gestione dei disastri, tutti i fiumi dello stato, eccetto il canale Kathakhal ad Agartala, scorrono al di sopra dei livelli di pericolo.

Oggi è stata dichiarata la chiusura totale di tutte le scuole per due giorni, il 21 e il 22 agosto. Nel frattempo, i college in tutto lo stato sono rimasti chiusi oggi. Anche la Tripura University ha deciso di sospendere tutte le lezioni regolari oggi a causa delle forti piogge.

