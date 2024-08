Maltempo, Ispra: “censite oltre 634mila frane in Italia, i due terzi di quelle europee”

MeteoWeb

Il 94% dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera; 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Secondo l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, ad oggi sono state censite oltre 634.000 frane che rappresentano i due terzi di quelle europee. Lo comunica Ispra, citando i numeri del Rapporto 2021, e intervenendo così sui recenti eventi meteorologici che il 27 agosto scorso hanno interessato le province di Caserta, Benevento e Avellino, colpite da forti nubifragi che hanno causato frane e fiumi di fango in varie località. Particolarmente colpita l’Irpinia, ricorda l’Ispra, dove a San Felice Cancello le strade della frazione collinare Talanico sono state invase da un fiume di fango e detriti.

“Stiamo lavorando all’edizione 2024 che verrà pubblicata all’inizio del prossimo anno“, comunica Ispra, che ha, tra i propri compiti istituzionali, la raccolta, l’elaborazione e la diffusione di mappe e dati sul dissesto idrogeologico riferiti all’intero territorio nazionale, mettendoli a disposizione del Paese per la prevenzione e mitigazione del rischio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.