Maltempo Lombardia, un centinaio di interventi tra Bresciano e Varesotto | VIDEO

Il maltempo ha colpito con ferocia la Lombardia nella mattinata di oggi, con devastanti grandinate in provincia di Brescia e piogge intense in quella di Varese. Dal mattino, i Vigili del Fuoco hanno effettuato per lo più operazioni di prosciugamento e di rimozione di rami pericolanti: 63 interventi tra Franciacorta, Darfo, Erbusco, Rovato e Cazzago S. Martino (BS); 33 fra Gavirate e Malpensa (VA), dove la SS 336 è stata chiusa al transito per allagamenti. La situazione meteo è migliorata nel corso della giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

