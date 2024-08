Maltempo, Musumeci: “oltre 178 milioni dal Governo per sei eventi calamitosi”

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ha deliberato lo stanziamento di oltre 178 milioni di euro per completare gli interventi di emergenza a seguito di eventi metereologici eccezionali che hanno colpito sei diverse aree del territorio nazionale.

Nel dettaglio, si tratta di ulteriori 10.930.000 di euro per i territori devastati nei mesi di maggio e giugno 2023 nelle province di Teramo, Pescara e Chieti; 23.361.000 per i territori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì -Cesena, per gli eventi del luglio 2023. Per la provincia di Cuneo, dopo il maltempo del 6 luglio 2023, un ulteriore stanziamento di 3.688.000. Per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stata assegnata la somma di 42.170.000 euro per gli eventi metereologici eccezionali che si sono abbattuti sul territorio dal 13 luglio al 6 agosto 2023. 51.757.000 per gli eventi estremi che hanno interessato la Lombardia nel luglio 2023. Infine, per la Regione Veneto, 57.516.000 per gli eventi metereologici dal 13 luglio al 6 agosto nel 2023.

“Le risorse assegnate nella riunione odierna – chiarisce il Ministro Musumeci – si aggiungono a quelle destinate dal Governo per i primi interventi, subito dopo gli eventi estremi, contestualmente alle dichiarazioni dello stato di emergenza. Sono fondi che consentiranno ai Commissari delegati di completare le varie e complesse attività previste dall’articolo 25 del Codice di Protezione Civile. Le risorse sono attinte dal Fondo per le emergenze nazionali”.

