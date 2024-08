Maltempo, paura in Sardegna: tromba d’aria a Isola Rossa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Paura stamattina ad Isola Rossa, una rinomata località balneare nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, nel Sassarese. Una tromba d’aria improvvisa ha seminato il panico tra abitanti e turisti, sollevando oggetti e sradicando vegetazione, e causando il fuggi fuggi nelle spiagge circostanti. Tante segnalazioni anche da Badesi.

Non si segnalano al momento feriti o danni significativi, sebbene le campagne siano disseminate da detriti. L’episodio, nonostante la tensione iniziale, ha suscitato curiosità tra i presenti, che hanno osservato il maestoso spettacolo della natura sotto un cielo cupo.

