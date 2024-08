Maltempo, anche oggi piogge in Sicilia: colpita l’area etnea

MeteoWeb

In un agosto piovosissimo per la Sicilia, anche oggi piogge e temporali hanno colpito tutta l’area etnea, su tutti i versanti. Sono caduti 22mm di pioggia a Linguaglossa, 19mm a Citelli, Maletto, 13mm a Giarre, 10mm a Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Trearie, 9mm a Maniace, 5mm a Randazzo. Le piogge cadute a Bronte hanno causato torrenti di acqua nelle strade (foto in alto). Le temperature in questa zona della Sicilia nordorientale sono scese sotto i +30°C grazie al maltempo in atto.

Piogge e temporali continueranno a colpire la Sicilia anche nei prossimi giorni, aiutando l’isola a combattere la siccità dopo mesi e mesi senza precipitazioni. Con le piogge dei prossimi tre giorni, la Sicilia arriverà a 11 giorni di pioggia nei primi 20 del mese avvicinandosi ai record mensili pluviometrici: così la siccità sta finendo in anticipo rispetto all’autunno.

