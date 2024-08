Maltempo Puglia, incoscienza a Polignano a Mare: bagnanti bloccati sulla spiaggia, salvati dai Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Momenti di paura per un gruppo di bagnanti rimasti bloccati in un paio di grotte sull’iconica spiaggia di Lama Monachile, a Polignano a Mare (Bari). Per sua natura, la spiaggia è una lama destinata al deflusso delle acque piovane. Nonostante il temporale in arrivo, alcuni bagnanti sono rimasti in spiaggia, un’incoscienza che poteva costare caro. La forte pioggia del primo pomeriggio, infatti, ha creato una corrente di acqua fangosa che ha costretto i bagnanti a lasciare il bagnasciuga e a mettersi al riparo nelle vicine grotte, dove però sono rimasti bloccati. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per recuperarli e portarli al sicuro.

Le immagini della webcam Skyline mostrano le varie fasi della disavventura.

Il maltempo si è abbattuto anche su Bari e la provincia, causando disagi e problemi al traffico, con la chiusura di alcuni sottopassi. Proprio a causa delle forti piogge cadute nelle ultime 24 ore sulla città, è stato disposto il divieto di balneazione per le acque della spiaggia di Pane e Pomodoro, nel centro del capoluogo pugliese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.