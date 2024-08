Maltempo Russia, si rompe diga: inondazioni e stato d’emergenza in Buriazia

MeteoWeb

La Buriazia, regione russa della Siberia orientale, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per le inondazioni che hanno colpito tre distretti. Il governatore Alexey Tsydenov ha visitato il distretto di Mukhorshibir, dove la diga del bacino idrico di Khonkholoy ha subito una rottura.

Oltre 100 persone sono state evacuate dagli insediamenti allagati. “L’ufficio del procuratore repubblicano sta monitorando il modo in cui vengono rispettati i diritti dei cittadini evacuati dalle aree inondate nei distretti di Zaigrayevo e Mukhorshibir. Oltre 100 residenti locali sono stati evacuati dalle abitazioni private e sistemati in rifugi temporanei. L’ufficio del procuratore ispezionerà le condizioni di alloggio nei rifugi designati a tale scopo e il modo in cui ai cittadini viene fornita l’assistenza richiesta”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio del procuratore regionale

Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, continua a monitorare la situazione delle inondazioni in Buriazia. Secondo il capo della repubblica, a causa dell’alluvione sono stati danneggiati 170 chilometri di strade locali e regionali. Inoltre sono stati spazzati via sei ponti e 200 metri di binari ferroviari. L’immagine dal satellite russo Kanopus-V mostra l’area colpita dalle inondazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.