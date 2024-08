MeteoWeb

Sono ben 14 voli dirottati oggi dall’Aeroporto di Catania a quello di Palermo per maltempo. I dirottamenti sono cominciati alle 14:30. L’elenco dei voli dirottati è stato indicato sui social dell’aeroporto di Palermo. Gravissime le ripercussioni sui viaggiatori: oltre mille persone sono ancora in viaggio per raggiungere il capoluogo etneo con bus sostitutivi o, autonomamente con le auto.

Tra eruzioni dell’Etna e maltempo non c’è tregua per l’Aeroporto di Catania, tra i più importanti d’Italia.

