Maltempo Sicilia, assessore Aricò: “domani evitare spostamenti non necessari in autostrada”

A causa delle condizioni meteo avverse che imperversano sulla Sicilia orientale, anche per le prossime 24 ore, e che potrebbero innescare violenti temporali e forte vento, “si raccomanda prudenza nell’utilizzo delle tratte autostradali, evitando gli spostamenti non necessari. Prima della partenza, si consiglia di consultare i servizi informativi e i canali social di Autostrade Siciliane”. Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Alessandro Aricò.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

