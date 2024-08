Maltempo Sicilia, temporale e forte vento a Enna: alberi abbattuti

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, un forte temporale si è abbattuto sulla città di Enna, in Sicilia, provocando danni e disagi. Il forte vento associato al temporale, durato poco più di mezz’ora, ha abbattuto diversi alberi. In particolare, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti sulla Strada statale 192 al km 8 per rimuovere diverse piante sradicate e ripristinare la viabilità. Fortunatamente, nessuna auto è rimasta coinvolta nel crollo degli alberi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

