Maltempo Svizzera, disastrosa alluvione a Brienz: il foto-racconto

Una disastrosa alluvione ha colpito la Svizzera nelle scorse ore, nell’Oberland bernese. Tra le località più colpite c’è Brienz, dove due persone sono rimaste ferite e altre 70 sono state evacuate. La pioggia torrenziale provocata da un violento temporale ha scaricato enormi fiumi di fango verso valle, proprio sul lago di Brienz, che sorge vicino Lucerna e non lontano da Zurigo, nel cuore del Paese tra le Alpi.

A causa dell’alluvione, è rimasta bloccata anche la linea ferroviaria. Nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo, il foto-racconto dell’evento meteo estremo con le foto di Ezio Cairoli per MeteoWeb.

