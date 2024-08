Maltempo, violento temporale a Milano: allagamenti e alberi caduti

MeteoWeb

Un violento temporale, con vento e pioggia forte, si è abbattuto sulla città di Milano in questa giornata caratterizzata da violenti temporali al Nord. Il cielo a metà pomeriggio si è improvvisamente oscurato, prima che iniziassero le precipitazioni. Nella zona di Porta Genova, sono caduti 38mm di pioggia. Le strade sono inondate di acqua e sono segnalati disagi nei trasporti.

Sono circa 90 le richieste di intervento pervenute ai Vigili del Fuoco di Milano a seguito del violento nubifragio che ha colpito il capoluogo lombardo. Nessuna situazione, tuttavia, risulta di particolare gravità, sottolineano i Vigili del Fuoco: tra le richieste di aiuto sono stati segnalati due ascensori bloccati con occupanti all’interno. Nessuna persona sarebbe in pericolo. In via Pompeo Leoni i pompieri sono intervenuti per recuperare una persona rimasta bloccata con la propria auto nel sottopasso ferroviario allagato.

Nel frattempo, in diverse zone della città alcune linee sono state interrotte dopo la caduta di alberi. In particolare i tram: il 2 non fa servizio tra piazzale Baracca e Negrelli; il 3 non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Lorenteggio; il 10 non fa servizio tra piazzale Baracca e piazza 24 Maggio. Le linee tram 19 e 33 non fanno servizio tra piazza Ascoli e Lambrate, dunque per raggiungere Lambrate, Atm consiglia di usare la linea M1 della metro da Porta Venezia cambiando a Loreto. Il bus 81 verso Marelli M1 devia e salta le fermate da via Porpora/viale Lombardia a Lima.

A Milano era stata diramata un’allerta meteo gialla (ordinaria) per temporali dal Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile era stato attivato per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Oltre a quella di Milano, anche le province di Monza, Pavia, Lodi e Cremona risultano essere tra le più colpite dal maltempo di oggi in Lombardia: sono circa 190 le richieste di soccorso arrivate ai Vigili del Fuoco, che sono al lavoro per garantire la sicurezza e fornire assistenza nelle aree colpite dalla tempesta. Le principali tipologie di intervento riguardano allagamenti e piante pericolanti.

Granelli: “in un’ora 60mm di pioggia caduti nel Sud Milano”

Nel Sud di Milano, sono caduti 60mm/h di pioggia. Lo fa sapere sui suoi profili social l’assessore a Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano Marco Granelli, parlando anche di numerosi alberi caduti e di cinque interruzioni sulle linee Atm. I livelli di Seveso e Lambro, sottolinea Granelli, al momento sono “senza problemi”.

