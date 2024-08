Maltempo, forte temporale a Reggio Calabria: pioggia torrenziale, fulmini e blackout

MeteoWeb

In questa giornata di fine agosto all’insegna del maltempo in Calabria, un temporale fortissimo sta colpendo anche la città di Reggio Calabria, con fulmini, tuoni potentissimi e pioggia torrenziale in serata. A causa del temporale, si registra anche un blackout: il centro della città è senza corrente.

Nel corso della giornata, forti temporali hanno colpito le aree interne della regione, con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento da nord a sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

