Maltempo, temporali devastanti in Sicilia: 86mm sugli Iblei, 60mm su Nebrodi e Sicani, zone interne sott’acqua | LIVE

Come ampiamente previsto nei bollettini meteo delle scorse ore, temporali pomeridiani molto forti stanno colpendo il Sud Italia: sono fenomeni ancor più estesi e violenti rispetto a quelli dei giorni scorsi, in un’escalation di instabilità che proseguirà per tutta la settimana. I temporali più forti, in questa prima parte del pomeriggio di oggi, si stanno verificando all’estremo Sud: in Sicilia, Calabria e Campania meridionale (nel Cilento).

Il maltempo è particolarmente intenso e le zone più colpite sono chiaramente illustrate in tempo reale dalle immagini satellitari:

In Campania, nel Cilento, sono caduti 27mm di pioggia a Gioi Cilento e 26mm a Roscigno. Ma i fenomeni più rilevanti sono quelli che stanno colpendo la Sicilia, dove sono in corso temporali localmente devastanti. I cumulonembi che si sono formati nelle zone interne dell’isola, hanno oscurato il cielo e mitigato il caldo delle ore centrali della giornata in quasi tutte le città joniche: da Messina a Siracusa passando per Catania. Cielo coperto anche a Reggio Calabria. Le temperature sono scese fino ai +27°C lungo la costa tra Messina e Catania, in pieno giorno. A Siracusa abbiamo +29°C: sono valori decisamente gradevoli per il 5 agosto in pieno giorno in Sicilia, inferiori rispetto alle medie del periodo.

Sui Monti Iblei, tra Siracusa e Ragusa, le piogge più forti e abbondanti: in quest’area sono caduti 86mm a Monterosso Almo e 29mm a Grammichele. A Monterosso Almo la temperatura è crollata da +31°C a +20°C, facendo registrare un vero e proprio tracollo termico.

Maltempo in Sicilia, la pioggia di oggi a Monterosso Almo

Forti temporali anche sui Monti Nebrodi, in provincia di Messina, dove sono caduti 57mm di pioggia a Mastrostefano, 35mm ad Ambola, 33mm a Trearie, 24mm a San Piero Patti, 23mm a Tortorici, 21mm a Tripi, 19mm a Montalbano Elicona e 18mm a Murmari.

Nel cuore dell’isola, sono caduti 20mm a Mussomeli dove la temperatura è crollata addirittura da +33°C a +21°C, e ancora 18mm a Xireni, 8mm all’anfiteatro di Alimena, 5mm a Tudia, 3mm a Turolifi. Più a ovest, sui monti Sicani, ben 59mm di pioggia al lago Fanaco, 29mm a Cammarata, 28mm a Serracanale, 10mm a Prizzi, 9mm a Carcarazza e 6mm a Casale di Riena.

Le temperature sono crollate su valori molto freschi in quasi tutta l’isola, in modo particolare nelle zone colpite dai temporali o dove comunque le nubi temporalesche hanno oscurato il sole:

Ovviamente queste piogge non possono bastare in un solo giorno a risolvere il problema della siccità che sta colpendo la Sicilia, ma si tratta in ogni caso di fenomeni abbondanti, intensi e oggi anche molto diffusi su gran parte dell’isola. Domani si intensificheranno ulteriormente, sia per estensione che per intensità, e proseguiranno anche nei giorni successivi. In modo inatteso e inaspettato, quindi, quando siamo ancora in piena estate e la pioggia è storicamente una rarità in Sicilia, questa settimana consentirà in ogni caso di alleviare il problema della siccità in attesa di un definitivo superamento dell’emergenza in autunno.

