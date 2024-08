Allerta Meteo, forti temporali in Sicilia: 3° giorno consecutivo di piogge, ed è solo l’inizio…

MeteoWeb

E’ tornato il maltempo in Sicilia: piove, eccome se piove, con veri e propri nubifragi che oggi per il terzo giorno consecutivo hanno colpito le zone interne dell’isola, in modo sempre più violento ed esteso. E’ una vera e propria escalation del maltempo in piena estate quella che sta colpendo l’isola: i primi fenomeni sabato a Enna, poi domenica temporali più estesi, oggi questi eventi localmente molto pesanti e domani – martedì 6 agosto – sarà ancora peggio. Da un lato è vero che si tratta di temporali convettivi, tipici delle zone interne dell’isola nei mesi estivi; dall’altro bisogna evidenziare che sono molto estesi e violenti, con bombe d’acqua che stanno provocando danni e disagi.

Per capire l’entità del maltempo di questo primo lunedì di agosto in Sicilia, possiamo osservare la mappa della protezione civile che illustra gli accumuli pluviometrici: ha piovuto in tutte le province della Sicilia, esclusa la sola Trapani. E ha piovuto tanto nelle zone interne, con nubifragi molto violenti dai Nebrodi ai Sicani fino agli Iblei. Localmente, nel messinese, la pioggia è arrivata fin sulla costa sia nel Tirreno che sullo Jonio:

Non ha piovuto nelle principali città, ma in tutte quelle joniche (Messina, Catania e Siracusa) il sole si è oscurato già nel primo pomeriggio regalando una decisa rinfrescata, con temperature crollate fino a +27/+28°C in pieno giorno, un valore che da queste parti per il 5 agosto è notevolmente inferiore rispetto alle medie del periodo.

Decine di località hanno avuto, nelle zone interne, piogge abbondanti. Segnaliamo gli accumuli pluviometrici principali:

86mm a Monterosso Almo (Ragusa)

a Monterosso Almo (Ragusa) 69mm a Sperlinga (Enna)

a Sperlinga (Enna) 63mm al lago Fanaco (Palermo)

al lago Fanaco (Palermo) 57mm a Mastrostefano (Messina)

a Mastrostefano (Messina) 54mm a Floresta (Messina)

a Floresta (Messina) 36mm ad Ambola (Messina)

ad Ambola (Messina) 34mm a Serracanale (Agrigento)

a Serracanale (Agrigento) 33mm a Cacchiamo (Enna)

a Cacchiamo (Enna) 33mm a Trearie (Messina)

a Trearie (Messina) 29mm a Grammichele (Catania)

a Grammichele (Catania) 28mm a Casuto (Enna)

a Casuto (Enna) 26mm a Valguarnera Caropepe (Enna)

a Valguarnera Caropepe (Enna) 24mm a San Piero Patti (Messina)

a San Piero Patti (Messina) 23mm a Tortorici (Messina)

a Tortorici (Messina) 22mm a Cammarata (Agrigento)

a Cammarata (Agrigento) 22mm a Gangi (Messina)

a Gangi (Messina) 21mm a Tripi (Messina)

a Tripi (Messina) 21mm a Calderari (Enna)

a Calderari (Enna) 20mm a Mussomeli (Caltanissetta)

Non sono affatto comuni temporali pomeridiani così intensi, estesi e proficui in termini pluviometrici nella Sicilia, a maggior ragione in piena estate, la prima settimana di agosto. Ed è solo l’inizio: questi fenomeni erano già iniziati sabato, come già evidenziato. Quello di oggi è il terzo giorno consecutivo di pioggia in Sicilia, e domani sarà il quarto su sei. Continuerà almeno per tutta la settimana: un agosto così piovoso difficilmente si ritrova negli annali della climatologia siciliana. E ovviamente è un ottimo segnale contro la siccità, che adesso gradualmente rientrerà.

Maltempo in Sicilia, gravi danni tra Enna e Pergusa

I forti temporali di oggi pomeriggio hanno provocato gravi conseguenze nella zona tra Enna e Pergusa, provocando cadute di alberi, massi sul manto stradale e allagamenti. A Enna, la piscina comunale composta da due vasche, è stata chiusa perché proprio nella strada confinante si è registrata la maggiore criticità, con l’acqua che ha raggiunto un metro. E’ stato necessario l’intervento delle idrovore dei pompieri per liberare la zona e mettere in sicurezza gli ospiti delle piscine, una quarantina, rimasti bloccati dentro la struttura. Sul posto anche i volontari della Protezione civile di Enna.

Maltempo non solo in Sicilia: forti temporali anche nel Lazio e in Campania

Forti temporali pomeridiani hanno colpito anche il Lazio, la Campania e la Calabria settentrionale. Nel viterbese sono caduti ben 53mm di pioggia a Valentano, 21mm a Ronciglione e 12mm a Gradoli. Forti temporali anche nel Cilento e nella Calabria settentrionale, dove a Morano Calabro sono caduti 8mm di pioggia. Anche nelle altre aree del Centro/Sud i forti temporali continueranno nei prossimi giorni, per tutta la settimana.

Domenica temporali molto violenti hanno colpito Basilicata e Puglia, provocando un disastro nel tarantino:

Eventi analoghi si ripeteranno per tutta la settimana.

