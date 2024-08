Maltempo, violenti temporali al Nord-Est: nubifragi, grandine e forte vento in Veneto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo in queste ore il Nord-Est dell’Italia, in particolare diverse zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Altri nuclei isolati sono attivi nel nord della Lombardia e nel Bolognese. In Veneto, particolarmente colpito il Vicentino e il Trevigiano, dove si registrano nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Grandine di medie dimensioni è caduta a San Vito, quartiere di Bassano del Grappa, nel Vicentino. Nel Bassanese, la grandine ha raggiunto anche i 3cm di diametro: segnalati già danni alle auto.

In un’ora e mezza a partire dalle 18, sono caduti 65mm di pioggia a San Michele, frazione di Bassano del Grappa e 64mm a Bassano città. Segnaliamo anche 52mm a Mussolente, 44mm a Fonzaso, 39mm a Volpago del Montello, 38mm a San Nazario, 35mm a Romano d’Ezzelino, 30mm a Cornuda. Si registrano anche locali allagamenti in alcune località a seguito di forti piogge concentrate in poco tempo.

Notevoli anche le raffiche di vento prodotte dai temporali: 76km/h a Morgano, 66km/h a Bassano del Grappa, 56km/h a Salcedo.

Una spettacolare Shelf Cloud (o nube a mensola) si è formata nel Veneziano, dove si registrano raffiche di 80-90km/h: 90km/h ad Annone Veneto, 84km/h a Eraclea.

Temporale con grandine a Bassano del Grappa

Maltempo Veneto, forte temporale con vento a Volpago

Maltempo Veneto, spettacolare Shelf Cloud da Caorle

