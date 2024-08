Maltempo, temporali pomeridiani esplodono al Centro/Sud | LIVE

MeteoWeb

Nubi in aumento in gran parte del Centro/Sud, in particolare a ridosso delle zone montuose, mentre stanno esplodendo i primi locali temporali di calore. Il maltempo sta colpendo al momento in particolare i rilievi di Abruzzo e Molise, la Puglia, la Basilicata, Calabria e Sicilia. La pioggia è protagonista per il 3° giorno consecutivo in aree come l’Aspromonte: a corredo dell’articolo le immagini in diretta dalla località turistica di Gambarie.

Nelle prossime ore al Centro/Sud è alto il rischio di forti piogge concentrate a carattere di locale nubifragio, grandinate di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento convettive.

