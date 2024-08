Maltempo, treno Termini-Caltanissetta deraglia per il fango: passeggeri soccorsi dalla Forestale

MeteoWeb

Intorno alle 18:30 di ieri, mentre la Sicilia veniva colpita da violenti temporali, il treno regionale RV5514, in servizio sulla tratta Termini-Caltanissetta e diretto a Palermo, ha subito un disallineamento lungo la linea Caltanissetta-Palermo, nei pressi di Roccapalumba, a causa del fango. A bordo del convoglio viaggiavano circa 10 passeggeri. Intorno alle 21:30, i viaggiatori sono stati soccorsi da mezzi della Forestale, che hanno creato un passaggio nel fango e li hanno successivamente trasferiti in autobus verso la loro destinazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

