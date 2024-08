Maltempo Sicilia: grandine grossa a Gibellina, imbiancata Vicari | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo tanta pioggia. I forti temporali che oggi stanno colpendo in maniera diffusa la Sicilia hanno provocato anche intense grandinate. È il caso di Gibellina Vecchia, nel Trapanese, dove la grandine ha raggiunto dimensioni considerevoli: è logico attendersi danni ad auto, oggetti esterni e colture.

Una forte grandinata ha colpito anche Vicari, nel Palermitano. Qui le dimensioni dei chicchi sono state più piccole, ma la grandine è caduta abbondante, creando uno spesso strato bianco sulle strade, con problemi per la circolazione. Sulla località sono caduti 25mm di pioggia, sufficienti ad allagare le strade, insieme alla grandine.

Anche Piazza Armerina, nell’Ennese, è stata colpita da un forte temporale con grandine che ha fatto crollare la temperatura ad appena +15°C. Come dimostrano le immagini che ci invia David Cartarrasa, il temporale ha provocato anche allagamenti nelle strade.

Molte località siciliane stanno sperimentando allagamenti a causa delle forti piogge di oggi, in questo mese di agosto che si sta rivelando da record per le piogge.

Problemi nei trasporti

Il maltempo sta avendo effetti anche sui trasporti. Si è verificata una frana lungo la Statale 624 Palermo-Sciacca, che ora è chiusa al traffico all’altezza di Monreale, al chilometro 43. Il traffico in entrambe le direzioni è temporaneamente indirizzato sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per la rimozione dei detriti dalla carreggiata e per consentire il ripristino della viabilità.

Dalle ore 17.10, sulla linea Messina – Palermo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campofelice e Cefalù per le avverse condizioni meteo che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria

Per lo stesso motivo, dalle ore 18.30, sulla linea Caltanissetta – Fiumetorto – Palermo, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Roccapalumba e Caltanissetta. Anche in questo caso, è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

