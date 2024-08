Maltempo in Sicilia, piogge torrenziali in tutte le province: zone interne sott’acqua, freddo record a Palermo!

MeteoWeb

Piogge senza sosta in Sicilia, in questo agosto di maltempo record per l’isola: la siccità si può dire ormai superata, in modo particolare in vista dell’autunno con all’orizzonte altre abbondanti piogge. Oggi sta diluviando in tutte le province dell’isola, con forti temporali diffusi da nord a sud e da est ad ovest. Tra le principali città, nubifragi stanno colpendo Palermo e dintorni: da Termini Imerese a Castellammare del Golfo passando per Altavilla Milicia e anche nel capoluogo, sta diluviando anche sul litorale.

A Palermo la temperatura è crollata a +21°C in pieno giorno: un record per il mese di agosto. Fa ancora più freddo a Termini Imerese, dove abbiamo +18°C: è la temperatura massima tipica di dicembre! Ma le piogge di queste ore sono davvero torrenziali nelle zone interne, dove iniziano a preoccupare per i corsi d’acqua in piena. Se continuerà così nelle prossime due ore, è alto il rischio di pesanti alluvioni.

Ecco i principali accumuli pluviometrici odierni: 80mm a Valledolmo, 72mm a Xireni, 60mm a Poggioreale, 51mm a Calascibetta, 50mm al Lago di Fanaco, 45mm a Enna, Casale di Riena, Sutera, e Casuto, 38mm a San Cipirello e Ambola , 37mm a Mussomeli e Turolifi , 36mm a Contessa Entellina, 35mm a Belmonte Mezzagno, 34mm a Montalbano Elicona, 33mm a Prizzi, 31mm a Marineo, Rosolini e Campo Boario, 29mm a Trearie, Delia e Casa Cantoniera – Etna, 28mm a Castellammare del Golfo e Altavilla Milicia, 26mm a Casteltermini, 24mm a Palermo, 23mm a Petralia Soprana e Termini Imerese, 22mm a Gangi e Castiglione di Sicilia, 21mm a Monterosso Almo, 16mm a Zafferana Etnea, 15mm Floresta.

Davvero impressionante l’estensione delle aree colpite dalle piogge di oggi in Sicilia, diffuse al tutte le province siciliane come possiamo vedere dalla mappa ufficiale degli accumuli pluviometrici della rete di stazioni meteo della protezione civile:

Queste piogge così intense e abbondanti sono provocate dai forti temporali pomeridiani ben visibili dalle immagini satellitari meteorologiche in diretta, che evidenziano la persistenza dei temporali sull’isola anche nella seconda parte del pomeriggio:

Una pioggia battente sta sferzando anche Enna con fulmini e lampi. Già ieri la pioggia aveva colpito non solo Enna ma anche la provincia, in particolare la zona sud dell’ennese. Tra Barrafranca e Pietraperzia la grossa grandine ha praticamente distrutto il raccolto di olive. “Gli alberi sono stati sferzati dalla grandine e dal vento – dice un agricoltore – Il raccolto è stato distrutto ed era già compromesso dalla siccità e ora azzerato dalla grandine“. Sempre la grandine ieri aveva addirittura imbiancato l’Etna.

Quello di oggi è il 18° giorno di pioggia su 28 di questo mese di agosto in Sicilia: eguagliato il record storico del 2018, ma quest’anno ci sono ancora tre giorni e domani sono attesi altri forti temporali. Il record, quindi, verrà battuto e probabilmente anche surclassato: mai, ad agosto, in Sicilia aveva piovuto così tanto come quest’anno.

Oggi, violenti temporali stanno colpendo anche Malta.

