Maltempo Veneto, allagamenti nel Rodigino: firmato lo stato d’emergenza

Luca Zaia dichiara lo stato di emergenza per la pioggia caduta nel Rodigino, che sta provocando allagamenti e disagi. “Nelle ultime sei ore, ampie zone della provincia di Rovigo, in particolare Rosolina Mare e Porto Viro, sono state colpite da precipitazioni molto intense, con ben 196 millimetri di pioggia registrati in questo breve lasso di tempo“, afferma il Presidente della Regione Veneto. “Le previsioni meteo indicano tuttora la possibilità di ulteriori temporali fino alla tarda serata, con particolare attenzione alla zona del Veneziano, mentre la macchina della Protezione Civile regionale è in piena attività”.

“La situazione è complessa, specialmente a Rosolina Mare e nel centro di Porto Viro, dove si registrano allagamenti diffusi in aree densamente popolate, anche da turisti. Le strade sono allagate e l’acqua fatica a defluire. Rosolina Mare era già stata pesantemente colpita dal maltempo nelle ultime 24 ore“, sottolinea Zaia, che “alla luce della gravità degli eventi e dell’impatto sui Comuni polesani” ha dato mandato alle strutture tecniche regionali di predisporre la dichiarazione di stato di emergenza, “che ho già firmato – fa sapere – affinché venga trasmessa oggi stesso al Governo per l’adozione delle misure necessarie”.

La Regione Veneto, ricorda poi il Presidente, “ha attivato da diverse ore i gruppi di Protezione Civile di Rosolina e Porto Viro, affiancati più recentemente da cinque gruppi della Provincia di Rovigo e da unità provenienti da Venezia e Piove di Sacco. Ulteriori volontari, equipaggiati con motopompe e altre attrezzature, stanno confluendo nell’area per supportare le operazioni. Saranno impegnati nello svuotamento degli immobili allagati, nell’assistenza alla popolazione e nel monitoraggio di alberi pericolanti, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco”.

I Vigili del Fuoco “hanno ricevuto oltre 100 segnalazioni di allagamenti tra Rosolina Mare e Porto Viro, e stiamo monitorando anche la situazione dell’isola di Albarella“, conclude il Presidente, esprimendo un “sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai professionisti impegnati in queste ore difficili”.

