Maltempo Veneto, temporale autorigenerante nel Rodigino: Rosolina e Porto Viro sott’acqua | FOTO

Forti temporali stanno colpendo il Basso Veneto, provocando allagamenti e disagi. La situazione più critica si registra nella zona tra Rosolina e Porto Viro, in provincia di Rovigo, interessata da un temporale autorigenerante ormai da diverse ore. Secondo le stazioni locali si superano i 150mm di pioggia con diffusi allagamenti: Rosolina è già sott’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

A creare questa situazione, una insidiosa convergenza tra Scirocco e Bora sul Delta del Po che favorisce lo sviluppo di un “corridoio” di rovesci e temporali che da ore si abbatte sulla stessa area.

“Stiamo affrontando un’importante bomba d’acqua che ha causato l’allagamento di diverse vie: le pompe di sollevamento sono attive, COC (centro operativo comunale) e Protezione Civile attiva”, ha comunicato via social Valeria Mantovan, sindaco di Porto Viro. “Avviso chi avesse contattato i Vigili del Fuoco che in questo momento hanno la priorità di intervento su Rosolina che appare più critica. Nell’attesa la situazione sarà gestita da Polizia locale, Protezione Civile e security. Si invitano gli automobilisti a rallentare soprattutto in prossimità di case, attività e negozi”, ha aggiunto il sindaco.

