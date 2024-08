Meteo Adrano, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto ad Adrano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4% e temperature che si aggireranno intorno ai +23°C. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà leggermente, con cielo sempre sereno e una probabilità di precipitazioni pari al 14%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà del 29%, con la presenza di pioviggine e raffiche di vento che potranno raggiungere i 14,3 km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C, con venti che soffieranno a una velocità di 12 km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Adrano indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da un pomeriggio con possibili precipitazioni e un ritorno al sereno in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai +27°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° prob. 6 % 5 SO max 8.4 Libeccio 75 % 1010 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 29 % 7.4 ONO max 12.5 Maestrale 79 % 1009 hPa 7 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° prob. 14 % 5.4 ONO max 7.3 Maestrale 56 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +27.8° perc. +27.4° 0.14 mm 6.3 OSO max 11.2 Libeccio 39 % 1010 hPa 13 cielo coperto +27° perc. +27.1° prob. 29 % 4.6 NNE max 11.5 Grecale 44 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25.3° perc. +25.3° prob. 33 % 1.9 NE max 10.5 Grecale 53 % 1010 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° prob. 8 % 5 NNO max 8.7 Maestrale 72 % 1012 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 8.2 NNO max 11.1 Maestrale 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:43

