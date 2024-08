Meteo Adrano, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Adrano prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i +29°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa del 53-60%, che potrebbero portare a una diminuzione delle temperature intorno ai +28°C. Le piogge potrebbero persistere anche nel tardo pomeriggio, con una probabilità del 31-24%.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. Il vento sarà generalmente debole, con raffiche leggere provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Adrano indicano una giornata caratterizzata da un mix di sole e pioggia, con temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante il pomeriggio e avere con sé un ombrello in caso di piogge improvvise. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Adrano per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 5.2 N max 5.8 Tramontana 59 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 6.2 N max 6.9 Tramontana 56 % 1016 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° prob. 6 % 2.8 NNO max 3.9 Maestrale 45 % 1017 hPa 10 cielo sereno +29.1° perc. +28.1° prob. 6 % 3.9 SSO max 6.2 Libeccio 33 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +28.7° perc. +28.1° 0.18 mm 5.4 S max 5.4 Ostro 37 % 1015 hPa 16 nubi sparse +27.7° perc. +27.5° prob. 24 % 5.4 E max 8.4 Levante 41 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° prob. 9 % 1.5 N max 4.5 Tramontana 60 % 1016 hPa 22 cielo sereno +22.3° perc. +22.3° prob. 5 % 5.9 NNO max 7 Maestrale 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.