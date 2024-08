Meteo Agropoli, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto ad Agropoli prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i 27,6°C e i 33,1°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità compresa tra i 3,7km/h e i 9,3km/h. L’umidità sarà del 56%.

Nel pomeriggio, le temperature aumenteranno leggermente, con valori che raggiungeranno i 32,7°C. Il vento sarà sempre presente, proveniente da Ovest con una velocità tra i 10,5km/h e i 14,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46%.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 24,4°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est con una velocità tra i 3,8km/h e i 5,2km/h. L’umidità sarà del 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Agropoli per Mercoledì 14 Agosto indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo e asciutto. Sono previste temperature elevate e una bassa probabilità di piogge, ideali per godersi al meglio le giornate estive in riva al mare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.8° perc. +25.1° Assenti 2.6 E max 3.5 Levante 68 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.5° Assenti 5.9 ENE max 5.9 Grecale 71 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +28.6° Assenti 3.7 ESE max 4.4 Scirocco 56 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +33.1° Assenti 9.3 OSO max 6.9 Libeccio 50 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +34.2° Assenti 13 O max 10.5 Ponente 44 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32.9° Assenti 11.1 O max 11.2 Ponente 48 % 1011 hPa 18 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.3 NO max 6.6 Maestrale 68 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 4.8 NE max 6.4 Grecale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.