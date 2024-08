Meteo Albenga, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Albenga prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28-29°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà principalmente da Sud Est a una velocità di circa 5-7km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare fino al 50% verso sera. Le temperature massime saranno di circa 29-30°C, con una sensazione di caldo che potrebbe aumentare leggermente. Il vento continuerà a provenire da Sud, mantenendo una velocità costante intorno ai 9-10km/h. L’umidità si alzerà leggermente fino al 53-60%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1015-1016hPa.

In serata, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature caleranno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 26-27°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Nord Ovest, con una velocità intorno agli 8-10km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 61-62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata e un cielo completamente coperto in serata. Le temperature si manterranno elevate, con una sensazione di caldo che potrebbe aumentare durante il pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 10.1 NO max 9.8 Maestrale 61 % 1017 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 9 NO max 8.3 Maestrale 59 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.4° perc. +25.5° Assenti 7.9 NO max 7.7 Maestrale 59 % 1017 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 5.1 SE max 4.2 Scirocco 50 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +29.8° Assenti 9.1 S max 9.1 Ostro 51 % 1016 hPa 15 nubi sparse +29.1° perc. +30.1° Assenti 9 S max 10.3 Ostro 53 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +28.1° Assenti 6.9 OSO max 7.6 Libeccio 62 % 1015 hPa 21 cielo coperto +25.8° perc. +26° Assenti 9.6 NNO max 10.1 Maestrale 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 20:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.