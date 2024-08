Meteo Alcamo, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto ad Alcamo prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai 24-25°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 80-85% e una pressione atmosferica intorno ai 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i 30°C. Il vento sarà leggero, con raffiche che potranno raggiungere i 18km/h provenienti prevalentemente da nord.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature rispetto alla mattina. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 10-15%, mentre l’umidità si manterrà stabile intorno al 55-60%.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C, con un lieve calo rispetto al pomeriggio. Il vento sarà ancora leggero, con una velocità intorno ai 6-7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto ad Alcamo indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature gradevoli, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data l’alta temperatura prevista. Resta comunque da tenere sotto controllo l’evoluzione delle condizioni meteo nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo ad Alcamo.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.6° Assenti 7 N max 8.6 Tramontana 82 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +24.1° Assenti 4.6 NNE max 6 Grecale 84 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.7° perc. +28° Assenti 6.1 N max 4 Tramontana 64 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +30.3° Assenti 12.7 NNO max 8.5 Maestrale 56 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29.5° perc. +31.2° prob. 11 % 20 N max 16.4 Tramontana 56 % 1011 hPa 16 nubi sparse +27.8° perc. +29.2° prob. 7 % 15.8 N max 15.3 Tramontana 60 % 1011 hPa 19 cielo coperto +25.8° perc. +26.2° Assenti 6.6 N max 8.5 Tramontana 70 % 1011 hPa 22 nubi sparse +24.9° perc. +25.4° Assenti 4.5 N max 5.4 Tramontana 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.