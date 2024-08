Meteo Andria, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto ad Andria prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 43% al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,4°C con una percezione di calore che raggiungerà i +29,8°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra i 4,8km/h e i 5,9km/h.

Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa fino al 70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +30,8°C con una percezione di calore che raggiungerà i +30,8°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità provenendo da Nord – Nord Est a una velocità di 7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature massime saranno di +30,1°C con una percezione di calore che raggiungerà i +31,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità compresa tra i 19,5km/h e i 14,8km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con un cielo completamente coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C con una percezione di calore costante. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto ad Andria indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione all’evolversi della situazione e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni ad Andria.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +25.2° perc. +25.6° Assenti 14.9 OSO max 22.3 Libeccio 67 % 1012 hPa 4 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° Assenti 13.3 OSO max 21.9 Libeccio 65 % 1012 hPa 7 poche nuvole +27.9° perc. +28.4° Assenti 9.9 O max 10.6 Ponente 51 % 1013 hPa 10 nubi sparse +30.8° perc. +30.8° Assenti 9.6 NNE max 7 Grecale 41 % 1013 hPa 13 cielo coperto +30.5° perc. +31.3° Assenti 17.8 NE max 14.8 Grecale 47 % 1012 hPa 16 cielo coperto +29.2° perc. +30.3° prob. 11 % 14.5 ENE max 15.7 Grecale 53 % 1011 hPa 19 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 42 % 4.8 NO max 9 Maestrale 69 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24.4° perc. +24.6° prob. 27 % 13.9 O max 19.4 Ponente 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:31

