Meteo Barletta, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

Le previsioni meteo per Barletta indicano che lunedì 5 agosto il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino, con temperature in aumento fino a +30,8°C nel pomeriggio. Martedì 6 agosto si prevede sereno con temperature massime di +31,9°C. Mercoledì 7 agosto il cielo sarà coperto al mattino e si schiarirà nel pomeriggio, con temperature fino a +32,2°C. Giovedì 8 agosto sono attese piogge leggere al mattino e nel pomeriggio, con temperature intorno ai +26,7°C. Si consiglia di monitorare l’evoluzione del meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte a Barletta, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento soffierà a 11,1km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 18,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 99% con temperature in aumento fino a +30,2°C, percepite come +29,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 35% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, percepite come +29,9°C. Il vento aumenterà leggermente a 10,1km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 34% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C, percepite come +28,7°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà al 60% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà molto debole, con una velocità di soli 0,5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 57% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Nella mattina di Martedì, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +31°C, percepite come +30,5°C. Il vento aumenterà leggermente a 9,6km/h provenendo da Nord – Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 37% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C, percepite come +32°C. Il vento aumenterà a 12,9km/h provenendo da Nord Est. L’umidità si manterrà al 37% mentre la pressione atmosferica sarà a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,5°C, percepite come +29°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 50% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +27,5°C, percepite come +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,3km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 56% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Nella mattina di Mercoledì, il cielo sarà coperto al 99% con temperature in aumento fino a +31°C, percepite come +32°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 47% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 13%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,2°C, percepite come +32,2°C. Il vento aumenterà a 15,5km/h provenendo da Nord Est. L’umidità si manterrà al 38% mentre la pressione atmosferica sarà a 1011hPa.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +28,3°C, percepite come +29,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 56% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Giovedì 8 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 96% con temperature intorno ai +28,1°C, percepite come +29,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 56% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nella mattina di Giovedì, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 59%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.16mm, mentre l’umidità sarà al 61% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante il pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 67%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.33mm, mentre l’umidità sarà al 62% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +27,6°C, percepite come +28,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.12mm, mentre l’umidità sarà al 56% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Barletta, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

