Meteo Battipaglia, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Battipaglia mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa. In serata e durante la notte, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una situazione di cielo coperto con probabilità di piogge leggere.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 26-32°C, con una percezione di calore leggermente superiore a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 33-35°C, con un aumento dell’intensità del vento che potrà arrivare fino a 17km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente, con una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando.

In serata, le condizioni meteorologiche si faranno più instabili, con il cielo che si coprirà completamente e la possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 22-24°C, con un’umidità che tenderà a salire.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia indicano una giornata con un inizio soleggiato che progressivamente si evolverà verso un cielo nuvoloso e la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano piogge leggere.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° Assenti 3.7 ENE max 6 Grecale 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.9° Assenti 4 ENE max 4.9 Grecale 77 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 0.8 SO max 1.5 Libeccio 60 % 1014 hPa 9 poche nuvole +32.1° perc. +33.4° Assenti 10.7 OSO max 7.5 Libeccio 45 % 1013 hPa 12 nubi sparse +33.1° perc. +35.3° Assenti 14.5 OSO max 12.3 Libeccio 46 % 1013 hPa 15 poche nuvole +31.4° perc. +34.5° prob. 27 % 11.8 O max 17 Ponente 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +25.3° perc. +25.8° prob. 64 % 7.7 E max 9.8 Levante 71 % 1014 hPa 21 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 2 % 7 ENE max 10.3 Grecale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:03

