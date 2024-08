Meteo Canicattì, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Canicattì per Mercoledì 21 Agosto indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +23°C e una leggera brezza proveniente da nord. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la mattina, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +29°C. Il vento sarà debole proveniente da ovest-nord ovest.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una probabilità di pioggia del 31% e temperature intorno ai +30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da ovest.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord con una leggera intensificazione.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Canicattì indicano una giornata all’insegna del bel tempo con un aumento delle temperature nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alla probabilità di pioggia nel pomeriggio e di vestirsi di conseguenza per affrontare le variazioni di temperatura durante la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° prob. 4 % 7.3 NNO max 12.3 Maestrale 74 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.4° Assenti 7.4 N max 7.8 Tramontana 77 % 1011 hPa 7 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 7.5 NNO max 10.4 Maestrale 57 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +28.4° Assenti 8 ONO max 12.6 Maestrale 37 % 1012 hPa 13 nubi sparse +30.3° perc. +30.2° prob. 3 % 17.3 O max 19.5 Ponente 41 % 1010 hPa 16 poche nuvole +29° perc. +29.2° prob. 3 % 17.8 NO max 22.2 Maestrale 45 % 1010 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° prob. 2 % 13.9 NNE max 23.4 Grecale 59 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 8.7 N max 14.5 Tramontana 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:45

